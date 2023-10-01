Москва, 1 октября, 2023, 10:54 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах на фоне масштабного сокращения добычи нефти Россией и Саудовской Аравией и запрета Москвой на экспорт топлива значительно выросла стоимость бензина, сообщает 1 октября «РИА Новости».

CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС

Так, согласно данным сервиса GasBuddy, средняя стоимость галлона топлива в США составила $3,82, что является максимумом с ноября 2022 года.

«Наблюдатели подсчитывают, сколько заработает на этом Россия. Оценки из Киевской школы экономики (KSE): 17 дополнительных млрд долларов в этом году и 33 млрд в следующем», — пишет агентство.

Вместе с тем стратегические запасы США сильно подорваны — с начала 2023 года из них было продано 180 млн баррелей нефти.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты агентства Bloomberg в сентябре сообщили, что цены на дизельное топливо на мировом рынке могут продолжить расти. По их мнению, это негативно отразится на экономическом положении стран. Такую ситуацию они связали с неспособностью произвести дизельное топливо в необходимом для мирового потребления количестве. Помимо этого, на ситуацию на мировом рынке повлияло решение Саудовской Аравии и России о продлении ограничения на добычу нефти до конца года.