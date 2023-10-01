Москва, 1 октября, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и личный состав с Днём Сухопутных войск. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за её свободу и независимость», — говорится в тексте телеграммы.

Глава государства отметил, что сегодня эти патриотические, ратные традиции с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск РФ.

Мужество и доблесть солдат и командиров, их преданность долгу и отечеству ярко проявились в ходе проведения спецоперации, указал российский лидер.

«Уверен, что личный состав сухопутных войск будет и впредь демонстрировать высокий уровень подготовки, надёжно обеспечивать суверенитет и национальные интересы России», — отметил Путин, пожелав военнослужащим, их родным и близким всего самого доброго.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащим подразделений Западного военного округа в преддверии Дня Сухопутных войск вручили государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. Медали «За храбрость» вручал российским военным на передовой заместитель командующего группировкой войск «Запад» по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой. Отмеченные госнаградами командиры подразделений грамотно организовали наступление и оборону, отбили атаки противника на различных направлениях фронта.

Ранее военным 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа вручили сертификаты на дополнительную выплату денежных средств за уничтожение танка Leopard на купянском направлении. Российским военным удалось сорвать очередную попытку наступления ВСУ. Боевую технику выследили с помощью разведывательного беспилотника.

У населённого пункта Урожайное на южнодонецком направлении пять российских военнослужащих, двое из которых получили ранения во время боя, противостояли 12 штурмовикам ВСУ.