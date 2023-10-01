Москва, 1 октября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Украинских военных, попадающих в плен к ВС России, киевская армия старается уничтожать ещё у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал офицер-инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным Аид.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пленных своих, которых берут (российских военных), они максимально добивают, чтобы никто ничего из них не рассказал», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, украинская армия в последнее время повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.

Как сообщало ИА Регнум, из-за безуспешности атак у Работино и Пятихаток украинские военные решаются сдаваться в плен российским бойцам, поскольку возможности передаваемой западной техники преувеличены.

С середины июля порядка 10 тыс. украинских военнослужащих решили сдаться в плен и воспользовались специальной открытой частотой 149.200 «Волга». Только в районе Работино бойцы ВСУ сдаются целыми группами.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что в контрнаступлении ВСУ, очевидно, даже не пробуксовка, а настоящий провал. В ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тыс. человек, добавил президент.