Херсон, 1 октября, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Новый план контрнаступления, согласованный главой киевского режима Владимиром Зеленским на Западе, заведомо провальный, заявил глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской облдумы Рустем Ниметуллаев.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

По его словам, Зеленский теряет власть, растёт недовольство, в первую очередь его кураторов, которые в него инвестировали деньги.

«Вот поэтому в его больной голове и рождаются подобные заведомо провальные и отчаянные планы», — цитирует его «РИА Новости».

Чтобы там ни задумывал киевский режим, победа будет за нами, добавил Ниметуллаев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что Зеленский обговорил с кураторами из Вашингтона и Лондона план нового наступления ВСУ и захват Запорожской атомной электростанции. Вероятные сроки проведения операции на херсонском и запорожском направлениях определены на начало октября.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также ранее отметил, что конфликт на территории Украины закончится на условиях России. Требования Киева к России вывести войска, выдать лидеров государства и выплатить репарации выглядят несерьёзно, отмечал эксперт. По его мнению, у лидеров киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит существование.