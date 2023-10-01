Смоленск, 1 октября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника самолётного типа сбиты в небе над Смоленском. Об этом губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил 1 октября в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости ЗРК «Бук-М3» ВС России

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолётного типа», — написал Анохин.

На месте работают оперативные службы, пострадавших нет, добавил губернатор.

В Министерстве обороны подтвердили попытку киевского режима атаковать объекты на территории РФ с помощью БПЛА самолётного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили три таких аппарата над территорией Смоленской области, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Смоленской области информировали об одной атаке украинских беспилотников. В ночь на 2 июня БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района. Люди не пострадали, критических повреждений и пожаров не было. Губернатор Анохин опубликовал кадры с воронкой и обломками упавших аппаратов.