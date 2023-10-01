Белгород, 1 октября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, сообщил 1 октября глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости

По предварительной информации, трое человек пострадали: у женщины осколочные ранения шеи, она госпитализирована. Ещё у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушёл, второго госпитализировали. ⠀

В результате обстрела повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 29 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Дорогощь. Никто не пострадал, осколками снарядов были повреждены два частных жилых дома, в них были выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, также был повреждён один автомобиль.

Кроме того, 26 сентября Гладков сообщал и о других атаках на территорию региона со стороны ВСУ. В частности, под удар попало село Новая Таволжанка, в результате была нарушена линия электроснабжения и сгорела одна хозяйственная постройка.