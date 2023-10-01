Смоленск, 1 октября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Смоленской области. Сообщение об этом опубликовано 1 октября в Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку на российские объекты пресечена около 09:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО сбили три вражеских БПЛА самолётного типа в небе над Смоленской областью, сообщили в ведомстве.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин уточнил, что украинские БПЛА сбиты в Заднепровском районе Смоленска. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет, написал Анохин в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, один украинский беспилотник был уничтожен утром 1 октября в Краснодарском крае.