Нью-Дели, 1 октября, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Посольство Афганистана в Индии заявило о прекращении своей работы в Нью-Дели, соответствующее заявление опубликовано дипведомством на странице в соцсети X.

Zuma/TASS

«Посольство Афганистана в Нью-Дели с сожалением сообщает о решении прекратить свою деятельность с 1 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Там добавили, что все помещения и имущество посольства будут переданы на хранение властям Индии.

В посольстве заявили, что среди причин принятого решения — «отсутствие поддержки со стороны правительства Индии», а также «неспособность оправдать ожидания в службе интересам Афганистана».

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что визы афганских студентов не были продлены из-за проблем с безопасностью, и попросил этих студентов дождаться повышения уровня доверия между двумя сторонами, чтобы возобновить выдачу виз.

После падения прежнего правительства Афганистана и прихода к власти «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство Индии объявило о новом процессе «чрезвычайной электронной визы», отменив все визы, ранее выданные афганским гражданам. Однако Дели выдал визы менее чем 300 афганцам, большинство из которых являются индуистами и сикхами, из десятков тысяч заявителей на получение визы за прошедший год.