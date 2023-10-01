Владивосток, 1 октября, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Платные парковочные пространства во Владивостоке перестали работать из-за прекращения поддержки программного обеспечения. Это произошло на фоне усиления санкций со стороны ЕС, сообщила 1 октября пресс-служба компании «Цифровое Приморье».

ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Европейская компания Flowbird, поставлявшая парковочное оборудование, уведомила российского партнёра о том, что поддержка программного обеспечения и аппаратной части паркоматов прекращена. В компании пояснили, что не могут поддерживать деловые отношения с «Цифровым Приморьем» из-за усиления санкций.

«Паркоматы отключают от поддержки с 1 октября. В связи с этим устройства для безналичной оплаты парковки во Владивостоке будут временно отключены», — говорится в сообщении.

В «Цифровом Приморье» проводят анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, платные парковочные пространства работают во Владивостоке в рамках совместного проекта компании и администрации города.

Усиление санкционного давления на Россию со стороны Запада продолжается на фоне конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения спровоцировали энергетический и продовольственный кризисы в мире, при этом у российских компаний появились новые направления развития. В сентябре глава государства констатировал, что экономика России завершила восстановление после введения Западом беспрецедентных санкций.