Москва, 1 октября, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ продолжают практику оставления тел погибших сослуживцев на поле боя, передают 1 октября «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Так, в распоряжении агентства оказались кадры с множеством оставленных на поле боя тел военных ВСУ после их недавней попытки контрнаступления под Авдеевкой.

На кадрах также можно наблюдать большое количество поражённой техники ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что в контрнаступлении ВСУ очевидно даже не пробуксовка, а настоящий провал. В ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тыс. человек, добавил президент.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что такая политика уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».