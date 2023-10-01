Умань, Украина, 1 октября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В городе Умани Черкасской области Украины получил повреждение объект промышленной инфраструктуры, сообщил украинский 24-й телеканал.

Иван Шилов ИА Регнум

Наименование объекта в телеэфире не уточнили. Журналисты добавили лишь, что в результате повреждения загорелось складское помещение.

Ранее ИА Регнум передавало, что в ночь на 1 октября воздушную тревогу объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Также об опасности с воздуха предупредили население в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

В ночь на 30 сентября в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой и Кировоградской областях Украины также объявлялась воздушная тревога. Власти Винницкой области подтвердили повреждение объекта инфраструктуры.

30 сентября в Херсоне было повреждено здание завода. По словам назначенного киевским режимом главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, заводская территория и само здание повреждены в результате удара.