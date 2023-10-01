Братислава, 1 октября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. В Словакии партия «Направление — социальная демократия» (Smer-SD), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, побеждает на прошедших 30 сентября выборах в Национальный совет республики. Об этом сообщило Статистическое управление страны.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Отмечается, что уже обработаны данные с 98,13% участков страны.

Партия Фицо получила поддержку 23,42% избирателей. Следом за ней идёт партия либеральное движение «Прогрессивная Словакия» (16,75% голосов). Возглавляемая бывшим руководителем правительства Петером Пеллегрини партия «Голос — социальная демократия» заручилась поддержкой 15,07% избирателей.

Политологи считают, что две социал-демократические партии создадут новую правительственную коалицию.

Партия «Направление — социальная демократия» настойчиво выступает против военной помощи Украине и считается сторонником России.

Как сообщало ИА Регнум, президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны была вынуждена на один час отложить посещение избирательного участка для голосования на выборах в однопалатный парламент. Задержка произошла из-за забытого перед входом на избирательный участок рюкзака, владельца которого пришлось устанавливать.

Премьер-министр Словакии Людовит Одор забыл документ, удостоверяющий личность, который необходим для голосования на выборах в парламент. По его словам, следуя к месту голосования, он вспомнил, что у него нет при себе удостоверения личности. Одор добавил, что был вынужден вернуться за своим документом, после этого он проголосовал.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер считает, что западные политики и власти Евросоюза сделают всё, чтобы помешать не поддерживающей помощь Украине партии Smer занять большинство мест в правительстве Словакии.