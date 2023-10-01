Лас-Вегас, США, 1 октября, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Тим Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю — без участия в поединке стал чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

DARREN ENGLAND/EPA/ТАСС Тим Цзю

Прежний обладатель титула американец Джермелл Чарло вместо боя в защиту чемпионства с Тимом Цзю вышел на ринг с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе (штат Невада) за звание абсолютного победителя в весе до 76,2 кг. После этого американец официально лишится звания.

На счету автоматически ставшего чемпионом мира по версии WBO 28-летнего Цзю 23 победы, из них 17 — нокаутом.

Дебют Тима Цзю на профессиональном ринге состоялся в декабре 2016 года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае в Ташкенте на чемпионате мира по боксу среди мужчин российская сборная завоевала шесть медалей: два золота и четыре бронзы. Медали высшей пробы достались Шарапутдину Атаеву и Муслиму Гаджимагомедову. Бронзу на турнире взяли Эдмонд Худоян (вес до 48 кг), Дмитрий Двали (вес до 54 кг), Всеволод Шумков (вес до 60 кг) и Имам Хатаев (вес до 80 кг).

В командном зачёте Россия оказалась на третьей строчке, уступив Узбекистану и Казахстану.