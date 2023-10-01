Лондон обдумывает возможность отправки своего флота в Чёрное море
Telegraph: Британия рассматривает возможность отправки флота в Чёрное море
Лондон, 1 октября, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Великобритания изучает возможность и роль своего флота в «защите» коммерческих судов от России в Чёрном море. Об этом заявил глава минобороны Королевства Грант Шаппс в интервью газете Telegraph.
Министр признался, что эту тему он обсуждал с украинским главой Владимиром Зеленским, когда встречался с ним в Киеве.
«Британия — военно-морская держава, поэтому мы можем помочь и мы можем дать совет, тем более что воды являются международными», — аргументировал Шаппс.
При этом издание отметило, что идея британских властей по поддержке киевского режима, в том числе предложение военно-морской помощи Украине, может привести к «значительной эскалации» в вопросе вовлеченности Великобритании.
Как сообщало ИА Регнум, союзникам Украины её поддержка даётся тяжело и болезненно, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
Если украинские партнёры откажутся поддерживать Киев, ситуация в мире ухудшится, убеждён глава британского МИД.
Черноморский флот уверенно и успешно выполняет задачи, поставленные командованием, а морские пехотинцы за свои подвиги были удостоены высоких наград.
Запад начал уставать от конфликта на Украине, не вовремя происходят и кадровые перестановки в Генштабе США. По мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может оказаться поворотным в конфликте.