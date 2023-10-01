Вашингтон, 1 октября, 2023, 07:31 — ИА Регнум. У США есть два варианта, чтобы определиться со своей позицией в конфликте на Украине, считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Мы подошли к тому моменту, когда должны либо сказать, что всё, мы больше ничего не можем сделать, так как слишком велик риск прямой войны с Россией, либо мы вовлекаемся ещё глубже и говорим об использовании наших собственных сухопутных войск», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Эксперт призвал США к заключению мира, поскольку ко второму варианту развития событий Вашингтон не готов.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению военного аналитика, журналиста Майкла Пека, неспособность киевской армии продвинуться на линии фронта и эффективно использовать помощь Запада свидетельствует о слабости стратегии и тактики НАТО в современных войнах. Если США и их союзники пойдут в бой против России и Китая, это может иметь фатальные последствия для Запада, сказал эксперт.

Ранее в США признали, что потери украинской армии достигли критического уровня. ВСУ теряют солдат со скоростью, сопоставимой с потерями союзных сил во время Первой мировой войны на Западном фронте.

В Киеве должны смириться и пойти на заключение мира с Россией, посоветовал полковник, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.