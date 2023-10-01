Наступивший 585-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием об ударе российского ракетного комплекса (РК) «Искандер» по пункту погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Как сообщает 1 октября Минобороны РФ, обнаружив место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для отправки на передовую СВО, разведчики ВС РФ оперативно передали координаты расчёту РК, который и нанёс высокоточный удар. Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились более десятка единиц бронетехники, а также личного состава.

Тем временем попытка контрнаступления киевских боевиков была пресечена российскими военными под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Под удар российских войск попала первая Славянская бригада ВСУ, которая намеревалась пойти в атаку.

На купянском направлении общие потери ВСУ составили более двух взводов пехоты за последние сутки. На краснолиманском направлении возле населённого пункта Торское (ДНР) поражены штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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