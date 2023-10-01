Вашингтон, 1 октября, 2023, 07:16 — ИА Регнум. На примере президента России Владимира Путина США и их союзники должны начать «играть в долгую» на Украине, написал в статье для The Washington Post обозреватель Ричард Нельсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

«Господин Путин играет в долгую. Мы тоже должны», — призвал журналист.

Он отметил, что конфликт на Украине напомнил о важности долгосрочных конкурентных стратегий холодной войны. Их ключевым моментом является сопоставление своих сильных сторон со слабостями противника. В Москве понимают важность долгосрочного планирования, а нетерпение может быть фатальным для демократий, которые предпочитают более краткосрочные варианты.

По мнению Нельсона, в США ослабевает поддержка Украины. Вьетнам и Афганистан научили Вашингтон тому, что военный баланс имеет менее решающее значение, чем политическая воля, которую в Киеве не способны самостоятельно проявить, добавил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон убеждён, что Россия ведёт оборонительные бои, истощая силы ВСУ, и как только украинская армия утратит способность сражаться, Москва нанесёт по ней сильный удар. У Киева нет ни людских, ни материальных возможностей вести боевые действия высокой интенсивности на протяжении длительного периода времени, сказал эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 19 сентября в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что конфликт на Украине продлится долго и закончится нескоро. При этом президент России Владимир Путин выступает за его скорейшее завершение, отметил Эрдоган, добавив, что верит российскому коллеге.