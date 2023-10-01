Вашингтон, 1 октября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Неспособность киевской армии продвинуться на линии фронта и эффективно использовать помощь Запада свидетельствует о слабости стратегии и тактики НАТО в современных войнах. Так считает военный аналитик, журналист Майкл Пек. Его мнение опубликовал новостной портал Business Insider.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Эксперт отметил, что Запад готовится не к той войне, опираясь на 20-летний опыт борьбы своих армий с повстанцами и террористами.

«Пентагон поздно осознал, что его сосредоточенность на борьбе с повстанцами привела к атрофии навыков, необходимых для ведения крупномасштабной механизированной войны», — заявил Пек.

По мнению аналитика, беды Украины могут быть предзнаменованием того, что может произойти, если армиям НАТО придётся сражаться без достаточного вооружения и авиаподдержки.

«Неспособность западных военных приспособить свою военную тактику к меняющемуся миру проявляется в использовании устаревших методов прорыва минных полей, которые не приносят ВСУ результата в контрнаступлении», — заключил Майкл Пек.

Если США и их союзники пойдут в бой против России и Китая, это может иметь фатальные последствия для Запада, добавил военный аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения российской группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на краснолиманском направлении.

Противник потерял свыше 50 военных, бронированную машину и пикап.

В Минобороны РФ показали, как успешно был разбит ударом ракетного комплекса «Искандер» пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области на Украине.

Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что киевская армия потеряла до трети поставленных Западом танков.

США не должны позволить себе прекратить оказывать поддержку Украине, так прокомментировал принятие конгрессменами проекта временного финансирования правительства американский президент Джо Байден.