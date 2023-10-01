Авдеевка, ДНР, 1 октября, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Попытка контрнаступления киевских боевиков была пресечена российскими военными под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Об успешной работе бойцов сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Под удар ВС РФ попала первая Славянская бригада ВСУ, которые планировали атаку на российские позиции.

Отмечается, что оператор беспилотника определил место расположения солдат украинской бригады, которая открыла огонь по позициям российских бойцов.

«Координаты места расположения противника были оперативно переданы артиллерии, и огневые точки боевиков были разбиты»,— рассказали изданию российские военные.

На опубликованных кадрах видно, как украинцы пытаются покинуть места укрытия после точечных попаданий артиллерии ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ показали, как успешно был разбит ударом ракетного комплекса «Искандер» пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области на Украине.

ВСУ лишились более десятка единиц бронетехники, а также личного состава.

За прошедшие сутки общие потери ВСУ на купянском направлении составили более двух взводов пехоты. Также боевики киевского режима лишились двух боевых бронированных машин «Козак».

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат», Герой РФ Апти Алаудинов призвал украинцев «проснуться» и восстать против киевского режима и Запада.