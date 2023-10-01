* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Красный Лиман, ДНР, 1 октября, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации поразили штурмовые группы 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

В результате операции противник потерял свыше 50 военных, бронированную машину и пикап, уточнил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

Средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат «Лелека-100». Возле населённого пункта Торское авиация ударила по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские бойцы пресекли попытки ВСУ восстановить утраченные позиции на краснолиманском направлении в районе населённого пункта Торское и Серебрянского лесничества.

При поддержке ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были отражены 12 атак противника, потери ВСУ на этом направлении за неделю составили более 360 человек, а также более 50 единиц техники, включая 20 боевых бронированных машин и 12 орудий.

Расчёты российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой для украинских боевиков. Также ракетный удар наносился по району сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядом с населённым пунктом Курахово на донецком направлении.

В Минобороны добавили, что противник понёс потери в личном составе, технике и боеприпасах.