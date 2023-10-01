Москва, 1 октября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. За прошедшие сутки общие потери ВСУ на купянском направлении составили более двух взводов пехоты. Также боевики киевского режима лишились двух боевых бронированных машин «Козак». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

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По украинским пунктам временной дислокации 44-й механизированной бригады и подразделению радиоэлектронной борьбы в районе Чернещины Харьковской области оперативно-тактическая авиация нанесла два удара.

Зыбинский также добавил, что в районах Ивановки, Синьковки, Берестового, Кисловки 13 ракетно-бомбовых ударов было нанесено экипажами самолётов штурмовой авиации, вертолётов Ка-52 и Ми-28 по силам 14-й, 32-й механизированных бригад 40-го стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны Украины.

Противник потерял при контрбатарейной борьбе в районах Песчаное, Крахмальное, Колодези радиолокационную станцию AN/TPQ-37 американского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и минометный расчет.

Как сообщало ИА Регнум, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает удары Украины по территории России ракетами Taurus оправданными. Политик подвергла критике нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в поставке этого типа вооружений Киеву.

В Минобороны РФ показали, как успешно был разбит ракетным комплексом «Искандер» пункт погрузки 38-й отдельной бригады морской пехоты киевской армии в Николаевской области на Украине.

Зимой киевский режим попытается нарастить силы и средства для совершения очередного рывка в следующем году, но он не принесёт успеха ВСУ. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.