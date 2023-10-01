Москва, 1 октября, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств в России увеличены с 1 октября на 10,5%. Постановление правительства РФ опубликовано на портале правовой информации.

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Согласно документу, увеличатся размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военных по контракту, а также размеры окладов по воинским должностям по призыву.

Кроме того, на 10,5% увеличили оклады по спецзваниям сотрудников полиции, Росгвардии, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и руководителям органов федеральной фельдъегерской связи.

Как сообщало ИА Регнум, госслужащим в России, в том числе президенту, председателю правительства и ряду других чиновников, с 1 октября увеличат зарплату в 1,055 раза (на 5,5%).

Минтруд России в августе заявлял, что зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, с 1 октября 2023 года проиндексируют на 5,5%.

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2024 года в размере 19 242 рублей.