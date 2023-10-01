Пхеньян, 1 октября, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Враждебные попытки США вмешаться в дружеские отношения КНДР и России переходят дозволенные границы. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНДР Им Чхон Ир.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Дипломат считает, что Белый дом уже пересёк «красную черту». Взаимоотношения Москвы и Пхеньяна, по мнению Им Чхон Ира, сдерживают «произвол и своеволие, военную угрозу и вмешательство империалистов».

При этом слияние сил США, Японии, Южной Кореи и НАТО являются «раковыми опухолями» для мировой и безопасности.

«Несправедливая и возмутительная враждебность США в сторону сотрудничества между КНДР и Россией, а также попытки вмешаться в них перешли красную черту», — цитирует представители дипмиссии Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ир добавил, что у США, с их злобой, не хватает сил и ума противостоять «антиимпериалистическим и самостоятельным странам». Нападки Вашингтона подтверждают верность выбранного курса на развитие отношений между КНДР и Россией, заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к укреплению отношений со странами, которые противостоят гегемонии Запада. Об этом политик заявил на съезде Верховного народного собрания КНДР.

По северокорейского лидера, сейчас из-за империалистических реакционных сил реализуется структура Второй мировой войны. Само существование суверенных государств оказывается под серьёзной угрозой, добавил Ын.

Политик считает, что США, Япония и Южная Корея создали «азиатскую версию НАТО». Их союз несёт угрозу, является первопричиной войны и агрессии.