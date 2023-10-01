Донецк, 1 октября, 2023, 05:00 — ИА Регнум. Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат», Герой РФ Апти Алаудинов призвал украинцев «проснуться» и восстать против киевского режима и Запада.

(сс) Рамзан Кадыров Апти Алаудинов

В беседе с «РИА Новости» он заявил, что киевские власти и их западные кураторы делают всё, чтобы лишить украинцев идентичности.

«Надо, я так полагаю, украинцам хорошенько подумать, проснуться, встать в один ряд для того, чтобы сперва убрать эту власть, а потом встать с нами плечом к плечу, для того чтобы победить этот Запад, который пытается их погубить», — призвал Алаудинов.

По его словам, украинцы и россияне должны стать одной семьей, чтобы вместе продолжить борьбу за те ценности, которые ниспосланы Богом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Апти Алаудинов призывал украинцев бежать в Россию и получать там гражданство, чтобы не погибнуть на фронте.

Он указал на то, что Запад отправляет украинцев на смерть и предложил им поспешить с решением принять правильную сторону конфликта, пока Украина не обезлюдела. Командир спецназа назвал украинское государство сатанинским, от гражданства которого следует отказаться, пока Россия не наведёт там порядок.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что уже зимой на Украине может вспыхнуть восстание против главы киевского режима Владимира Зеленского. Население недовольно установленной благодаря военному положению диктатурой и узурпацией власти.

Эксперт уверен, что к революционным действиям украинцев подтолкнут возможные сбои в электроснабжении. Соскин не исключает, что города могут остаться без холодной и горячей воды. Также к массовым протестам приведут возможные затруднения с поставками бензина.