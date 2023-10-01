Северная Осетия, 25 декабря, 2012, 14:34 — ИА Регнум. Пока не видно реальных шагов, которые показали бы, что проблема с загрязнением окружающей среды североосетинским заводом "Элетроцинк" движется к решению жителей республики. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по охране окружающей среды Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике Сергей Симак , сообщает пресс-служба ОП.

Члены Общественной палаты 21 декабря во Владикавказе встретились с представителями завода " Электроцинк " и местными экологами, чтобы обсудить выполнение обязательств по снижению воздействия на окружающую среду, взятых предприятием на себя еще в 2010 году. Тогда членам Общественной палаты и жителям Владикавказа была представлена программа мероприятий, нацеленных на сокращение вредных выбросов в атмосферу.

"Год за годом идет, а реальных шагов, которые показали бы всем заинтересованным сторонам, что проблема движется к решению в интересах всех людей, всех жителей республики, пока не видно", - заявил Симак.

Он призвал не отказываться от дальнейшей дискуссии между предприятием и общественностью и предложил создать координационный совет, который бы следил за выполнением экологических обязательств "Электроцинка". Симак подчеркнул, что никакие договоренности не имеют смысла при отсутствии мониторинга их выполнения.

В свою очередь, председатель комиссии ОП РСО-Алания по вопросам экологии Иван Алборов рассказал, что, согласно одному из пунктов достигнутых договоренностей, в систематические замеры воздуха, осуществляемые во Владикавказе, необходимо было включить замеры по кадмию на всех контрольных стационарных постах. Пункт должен был быть реализован до августа 2012 года. По словам Алборова, этого сделано не было.

Также, по его словам, не выполнен пункт о продолжении реализации программы систематических замеров на всех контрольных стационарных постах с доведением информации до общественности (срок исполнения: сентябрь 2012 года). Пункт по осуществлению программных мероприятий по рекультивации и санации загрязнений тяжелыми металлами почвы Промышленного района Владикавказа на период до 2015 года и предоставление информации об этом общественности также не реализован, отметил Иван Алборов.

"По моему мнению, продолжатся эпизодические дискретные выбросы вредных веществ в атмосферу Владикавказа. Отсутствует систематический диалог ОАО "Электроцинк и УГМК с экологическими общественными организациями и населением Владикавказа", - заявил Алборов.

Симак напомнил присутствующим, что эти договоренности были достигнуты во время заседания в ОП РФ в мае этого года в ходе встречи общественности Северной Осетии и членов Общественной палаты России с представителями УГМК. "Все договоренности, обязательства, которые брал на себя "Электроцинк" на той встрече, зафиксированы. Видеозапись и стенограмму мы привезли с собой", - отметил Симак.

И.о. директора "Электроцинка" Игорь Ходыко выступил с докладом о проведенных заводом мероприятиях и выразил несогласие с некоторыми приведенными членами ОП доводами.

"В 2012 году были продолжены работы по модернизации. В общей сложности, было потрачено порядка 135 млн. рублей на модернизацию серно-кислотного цеха, 29 млн. было направлено на строительство трубы высотой 120 метров. На данный момент мероприятия не выполнены из-за увеличения ветровой нагрузки. Ведутся работы по строительству градирен и оборотного водоснабжения в электролитном цехе", - сказал Ходыко.

По его словам, объект будет введен в эксплуатацию в 2013 году, что позволит сократить расход воды в три раза, а также объем выбросов. "На основном источнике выборов в серно-кислотном цехе установлен прибор, который непрерывно контролирует SO2. Аналогичный прибор для контроля на источнике выбросов свинцового производства оплачен, он стоит 19 тысяч евро и будет поставлен в начале февраля. За пределами предприятия проведена рекультивация земель детских садов № 18, № 22 и № 24", - добавил и.о. директора "Электроцинка".

Он также сообщил, что принимаются меры по контролю за состоянием здоровья людей и их реабилитации. Приобретены приборы для выполнения работ по биомониторингу.

"В поликлинику №2 и детскую поликлинику № 3 поставлено оборудование для их перепрофилирования на работу по биопрофилактике, проводится профилактика и оздоровление жителей, проживающих в зоне влияния "Электроцинка". В период с 2010 по 2011 годы было реабилитировано около 2,5 тысяч человек. В 2012 году эта работа продолжается", - заявил и.о. директора завода.

Кроме того, как сообщил Ходыко, постоянно проводятся работы по анализу химического состава воздуха по пяти приоритетным показателям: сжиженные вещества, диоксид серы, оксид азота, оксид углерода, свинец.

В ближайшее время Общественная палата приступит к формированию координационного совета, заявили в Палате.