Орел, 1 октября, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино Александр Липов умер в возрасте 82 лет, сообщила 30 сентября пресс-служба орловского театра «Русский стиль» имени М. М. Бахтина на странице в «ВКонтакте».

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«Все, кто лично знаком с ним, запомнят его как прекрасного актёра, интересного собеседника, человека большой мудрости и тонкой души, готового в любой момент прийти на помощь и поддержать», — говорится в некрологе.

Липов 35 лет работал на киностудии «Ленфильм», снялся в 50 фильмах, трудился с режиссёрами драматического театра над моноспектаклями, читал русскую классическую прозу на Ленинградском радио. В студии «Ленфильма» Липовым озвучены и сдублированы более 400 ролей.

Актёр награждён знаком «Почётный кинематографист России». В 2016 году Липову объявили благодарность президента РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Последней сценической работой Липова стала роль Рукосуева в спектакле «Провинциальные анекдоты». Его фильмография насчитывает 88 работ, среди которых роли в кинолентах «Республика ШКИД», «Разрешите взлёт!», «Вариант Омега», «Блокада», «Боба и слон», «Уходя — уходи», «Макар-следопыт», «Романовы. Венценосная семья» и другие.

Причина смерти актёра не уточняется. Прощание с Липовым состоится 1 октября в Орле.