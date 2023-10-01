Вашингтон, 1 октября, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Поставка крылатых ракет Taurus может привести к началу военного конфликта в Германии, при этом Берлин сам будет виноват в этом, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

(сс) ILA-boy Ракета Taurus

На своей странице в социальной сети X он написал, что война приходит к тому, кто её жаждет. Германии нельзя позволить думать о безнаказанности её действий.

«Если бы Иран предоставил мексиканскому картелю оружие, которое с самого начала предназначалось бы для нанесения удара по американской земле, то США сравняли бы Иран с землей», — отметил Риттер.

Разведчик назвал злом заразившую Украину идеологию Степана Бандеры, а противостоять ему приходится России. Положительное решение Берлина по ракетам поставит Германию в открытое сотрудничество со злом, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября президент США Джо Байден пообещал главе киевского режима Владимиру Зеленскому передать ракеты ATACMS, но небольшую партию. ФРГ следует за США в вопросах поставки Киеву вооружения, поэтому Берлин может решиться на передачу ВСУ крылатых ракет Taurus, предположили в издание Wall Street Journal.

В конце сентября председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что немецкие ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее. По её словам, международное право якобы разрешает Киеву «нападать на военные цели и на территории» России, «совершенно независимо от того, где произведено оружие и кто его поставляет».

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк признал, что ожидаемые поставки дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не способны компенсировать разницу в объёме российского вооружения.

Возможные поставки государствами Запада более дальнобойных ракет Киеву не изменят существа происходящего на Украине, подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров.