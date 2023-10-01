Москва, 1 октября, 2023, 03:21 — ИА Регнум. С 1 октября для всех пользователей портала «Госуслуги» стала обязательна двухфакторная аутентификация. Вступили в силу соответствующие изменения в постановление правительства России об Единой системе идентификации и аутентификации.

Gosuslugi.ru Госуслуги

Теперь у пользователей при входе на портал запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Для подключения двухфакторной аутентификации по смс в личном кабинете необходимо зайти в «Профиль», а затем в разделы «Безопасность» и «Вход в систему». После этого следует включить опцию «Вход с подтверждением», ввести номер телефона, на который придёт смс для входа, потом нужно ввести пароль, чтобы сохранить изменения.

Дополнительный способ подтверждения пользователя обеспечит безопасный доступ к данным на сайтах, где потребуется авторизация с логином и паролем от «Госуслуг».

Как сообщало ИА Регнум, система двухфакторной аутентификации внедрена на портале «Госуслуги» с 1 марта 2023 года. Нововведение позволит усилить защиту от взлома пользователей со слабыми паролями.

В ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Ростелекома Михаил Осеевский отметил, что за четыре года новая версия портала «Госуслуг» позволила почти в 15 раз увеличить объём самих услуг, оказываемых гражданам России в электронном виде. В 2019 году их было всего 33, сейчас — 483.