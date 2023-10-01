Ньон, Швейцария, 1 октября, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Главы европейского футбола намерены подавлять разногласия в федерациях по поводу отмены полного запрета для команд из России. Об этом написал спортивный корреспондент Роб Харрис в Sky News.

Alexey M Штабквартира УЕФА в Ньоне

В УЕФА отметили непоследовательность в противодействии возвращению юниорских российских сборных к международным турнирам, подчеркнув, что власти Украины прекратили противодействие тому, чтобы их спортсмены выступали против российских, выдавая себя за нейтральных.

«Неожиданный план разрешить командам до 17 лет снова играть, положит конец полному футбольному изгнанию России, которое было введено в феврале 2022 года», — считает журналист.

Как сообщало ИА Регнум, футбольные ассоциации Украины, Польши, Англии, Латвии и Литвы приняли решение бойкотировать все футбольные матчи с участием национальных сборных России после допуска к участию в европейских турнирах российских юниоров.

26 сентября исполком УЕФА допустил российские команды юношей и девушек в возрасте до 17 лет до международных соревнований при условии, что играть они будут без флага, гимна, национальной символики на форме и за пределами РФ. В УЕФА подтвердили, что взрослые команды дисквалифицированы до окончания конфликта на Украине.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России от участия в международных соревнованиях. Кроме того, российские клубы не были допущены до еврокубков.

В августе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные организации, в том числе Международный олимпийский комитет, деградируют в результате политизации мирового спорта и собственной коммерциализации. В такой ситуации создание параллельных спортивных структур является «неизбежным», сказал президент.