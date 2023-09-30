Москва, 1 октября, 2023, 02:52 — ИА Регнум. С 1 октября пошлина на экспорт нефти из России повысилась на $2,5 — до $23,9 за тонну, сообщило Министерство финансов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По информации Минфина, пошлина на светлые нефтепродукты и масла устанавливается на уровне $7,1 за тонну (+ $0,7), на тёмные — $23,9 (+$2,5). Сбор на экспорт товарного бензина увеличится на $0,7 — до $7,1 за тонну, прямогонного бензина (нафты) — на $1,4, до $13,1 за тонну.

Также на $0,2 повышается размер пошлины на кокс (до $1,5 за тонну), а на сжиженный газ и чистые фракции сжиженного углеводородного газа остаётся нулевой.

Как сообщало ИА Регнум, для стабилизации внутреннего рынка в России ввели временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Принятые меры обусловлены в том числе действиями «серых экспортёров», которые покупали товар с биржи и везли на экспорт, создавая ажиотаж внутри страны. Правительство намерено стабилизировать рынок нефтепродуктов и бороться с серым рынком.

Президент России Владимир Путин 27 сентября на совещании с правительством обратил внимание на то, что меры по топливу в России приняты, но розничные цены на бензин растут. Потребителю нужен результат, а не происходящее в других звеньях.