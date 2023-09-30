Вашингтон, 1 октября, 2023, 02:42 — ИА Регнум. В комитете по административным вопросам палаты представителей Конгресса США открыли расследование в связи с тем, что конгрессмен-демократ Джамал Боуман без надобности 30 сентября включил кнопку пожарной сигнализации во время заседания по принятию временного бюджета. Об этом написали американские СМИ.

geralt Красная кнопка

Происшествие случилось в здании Кэнона — одном из старейших зданий Конгресса, где и проходят заседания.

«Проводится расследование, по какой причине Боуман включил сигнализацию», — сказал один из коллег демократа.

Обсуждается версия, что конгрессмен нажал на кнопку для того, чтобы дать своим однопартийцам больше времени для прочтения проекта республиканцев о продлении финансирования правительства на 45 дней, который не включает помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в палате представителей Конгресса США не одобрили проект финансирования работы американского правительства до 31 октября.

Идея авторов законопроекта заключалась в сокращении расходов на 30% по всем статьям, кроме национальной обороны, внутренней безопасности, нужд ветеранов и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом предусматривались средства на обустройство приграничной территории с Мексикой и наём дополнительных сотрудников погранохраны.

Против инициативы проголосовали 232 конгрессмена, за — 198 человек.

Палата представителей проголосовала за исключение финансирования Украины на новый финансовый год из бюджета минобороны и вывод этих расходов в отдельную статью.

Госдепартамент США готовится к возможной остановке работы правительства с 1 октября. Она может произойти, если Конгресс не примет решения по бюджету на новый финансовый год. Власти уже начали уведомлять госслужащих о возможном прекращении выплат зарплат. Также отсутствие решения по бюджету может привести к отправке в принудительный неоплачиваемый отпуск и увольнениям тысяч госслужащих, а также к прекращению действия многих государственных программ.