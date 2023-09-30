Киев, 1 октября, 2023, 02:19 — ИА Регнум. В подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье ночью 1 октября была слышна серия взрывов. Об этом сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Чуть раньше взрывы гремели в районах Запорожской области, находящихся под контролем Киева.

В населённых пунктах и Запорожье объявлена воздушная тревога.

Издание «Общественное» также сообщило, что в городе Снегирёвке в Баштанском районе Николаевской области Украины прогремели два взрыва.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября в Харькове прогремело друг за другом сразу несколько взрывов.

Ранее СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве, после которого начался пожар.

На Украине в ночь с 30 сентября на 1 октября сигналы воздушной тревоги звучали в шести областях: в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской.