Нью-Йорк, США, 1 октября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп намерен лично присутствовать на заседании суда по гражданскому делу о мошенничестве, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Слушание дела по существу намечено на понедельник, 2 октября. Трамп планирует быть на нём вместе со своими адвокатами.

В связи с приездом бывшего президента США готовятся обеспечить дополнительные меры безопасности с привлечением полиции Нью-Йорка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший глава Белого дома и его компания Trump Organization были признаны судом ответственными по делу о мошенничестве. Судья Нью-Йорка отказался отклонить иск генерального прокурора, обвиняющего Трампа в незаконном завышении его активов и состояния.

По версии прокуратуры, Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.

По мнению главного научного сотрудника Института Канады и США РАН политолога Владимира Васильева, признание ответственности Трампа в деле о мошенничестве снижает его шансы стать следующим главой американского государства, поскольку Трампу придётся слишком много времени потратить на судебные разбирательства. Также политолог обратил внимание на то, что пока Трампу выдвинуто обвинение именно в суде штата ― это менее критично на фоне дел против него по федеральному законодательству.