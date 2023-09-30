Москва, 1 октября, 2023, 02:00 — ИА Регнум. В квартире дома на юге Москвы полиция обнаружила трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы На месте убийства

Тела обнаружены в жилом доме на улице Маршала Захарова. У обоих мужчин зафиксированы ножевые ранения.

Предварительно установлено, что жертвы распивали спиртное, зарезал их в ходе ссоры знакомый. Подозреваемый мужчина 1961 года рождения установлен и задержан.

Как сообщало ИА Регнум, в Красноярском крае задержали четырёх мужчин по подозрению в нападении на троих жителей города Шарыпово, в результате чего один человек погиб и двое попали в больницу с травмами.

В Звенигороде мужчина зарезал местного жителя из-за лая его собаки.