Амстердам, 1 октября, 2023, 01:40 — ИА Регнум. Матч 7-го тура чемпионата Нидерландов по футболу между командами «Валвейк» и «Аякс» 30 сентября судья прервал на 90-й минуте — тяжёлую травму получил вратарь хозяев поля Этьен Вассен. Голкипер от удара форварда «Аякса» Брайана Бробби коленом в голову потерял сознание.

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Столкновение футболистов произошло на 84-й минуте. 28-летний Вассен упал без сознания, на поле выбежали медики. Вратаря унесли на носиках.

Судья при счёте 3:2 в пользу «Аякса» прервал матч.

О состоянии здоровья голкипера не сообщается. Известно, что он пришёл в сознание и доставлен в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в рейтинге ФИФА Россия опустилась на одну строчку — с 38-й на 39-ю.

В списке национальных футбольных команд на первом месте находится сборная Аргентины — у неё 1851,51 балла, на втором — Франции (1840,76 балла), на третьем — Бразилии (1837,61 балла), на четвёртом — Англии (1794,34 балла), на пятом — Бельгии (1792,64 балла).

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил 21 сентября, что не исключает возможности участия российской сборной по футболу в следующем чемпионате мира.