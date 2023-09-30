Братислава, 1 октября, 2023, 01:26 — ИА Регнум. В Словакии появились первые данные управления статистики, согласно которым на внеочередных выборах в парламент страны побеждает оппозиционная партия Smer под руководством бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Словакии

Согласно данным статуправления, партия Smer набирает 25,82% голосов. Пока обработаны данные 12,5% избирательных участков.

К прошедшим 30 сентября выборам в парламент Словакии допустили 24 партии и одну коалицию.

Как сообщало ИА Регнум, оппоненты называли партию Smer пророссийской. По данным некоторых социологических опросов, занять первое место на выборах и получить возможность сформировать правящую коалицию может партия Smer-SD («Направление — социал-демократия»).

Президент Словакии Зузана Чапутова по настоянию охраны была вынуждена на один час отложить посещение избирательного участка для голосования на выборах в однопалатный парламент. Задержка произошла из-за забытого перед входом на избирательный участок рюкзака, владельца которого пришлось устанавливать.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер считает, что западные политики и власти Евросоюза сделают всё, чтобы помешать не поддерживающей помощь Украине партии Smer занять большинство мест в правительстве Словакии.