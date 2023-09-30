Вашингтон, 1 октября, 2023, 01:24 — ИА Регнум. Власти США после голосования конгрессменов по плану временного финансирования правительства призвали спикера Палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, который предусматривает выделение средств на военные нужды Украины. Об этом стало известно 30 сентября телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Один из чиновников Белого дома заявил, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект.

Когда это произойдёт — не уточняется.

При этом в Конгресс назревают недовольства действиями Маккарти, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, Палата представителей США 30 сентября одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней. При этом он не включает помощь Украине.

Маккарти ранее предложил принять резолюцию о временном финансировании правительства страны, в которой не была бы предусмотрена помощь Украине. Если Сенат под руководством демократов «сосредоточится на Украине, а не на Америке», это может привести к проблемам, сказал Маккарти.

30 сентября американские СМИ сообщали, что члены Палаты представителей от Республиканской партии проводят встречу, пытаясь достичь соглашения, которое позволило бы избежать приостановки финансирования работы правительства страны («шатдауна»). Республиканская партия обладает большинством в Палате представителей, Демократическая — в сенате страны.