Анталья, Турция, 1 октября, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Шведу Отто Валлину удалось победить российского соперника Мурата Гассиева в в Анталье 30 сентября. Гассиев уступил и не смог защитить титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Inter-Continental в тяжёлом весе.

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Боксёрский поединок завершился поражением Гассиева раздельным решением судей по итогам всех 12 раундов.

29-летний Гассиев — бывший чемпион по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBA в первом тяжёлом весе. На счету российского боксера 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения.

У 32-летнего Валлина 26 побед (14 нокаутом) при одном поражении.

Как сообщало ИА Регнум, Отто Валлин перед предстоящим поединком с Муратом Гассиевым отказался от рукопожатия с ним. Он сказал, что бокс — это не дружба, и нет никакой политики. Он придерживается своего решения перед каждым боем и Гассиев ему не друг.

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