Москва, 1 октября, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, сообщила 1 октября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

В направленной телеграмме Путин отметил уверенное развитие Китая под руководством Си Цзиньпина, укрепление позиции КНР на мировом рынке, и активное участие страны в решении важнейших вопросов не только региональной, но и глобальной повестки дня.

«Отношения между Россией и Китаем носят характер всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Москва и Пекин плодотворно сотрудничают на всех направлениях, эффективно координируют усилия в международных делах», — говорится в поздравлении.

Путин выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров с китайским коллегой в ходе Международного форума «Один пояс, один путь», которые будут способствовать дальнейшему наращиванию российско-китайских связей.

Глава государства назвал Си Цзиньпина дорогим другом и пожелал ему крепкого здоровья и всяческих успехов, а гражданам КНР — счастья и процветания.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И президент России заявил, что принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай в октябре 2023 года.

Визит Путина пройдёт в рамках форума «Один пояс ― один путь». Российский лидер подчеркнул, что идеи мероприятия полностью соответствуют интересам РФ, интегрируют российские идеи о создании большого евразийского пространства.