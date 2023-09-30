Москва, 1 октября, 2023, 00:41 — ИА Регнум. В России 1 октября стартовал осенний призыв на военную службу. Для прохождения службы планируется призвать 130 тыс. человек. Об этом сообщили в Минобороны.

Mil.ru Призыв

Осенний призыв с 1 октября из-за климатических условий не будет проводится в 24 муниципальных образованиях в пяти регионах РФ: Забайкалье, Камчатке, в Хабаровском крае, Якутии и на Чукотке. Здесь начнут призывную кампанию с 1 ноября.

«Все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил РФ и других воинских формирований на территории России», — заверил замначальника ГОМУ Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

В новые регионы РФ, в зону спецоперации новобранцев отправлять не будут.

В учебной части призывники пробудут до пяти месяцев. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.

«Продолжится комплектование научных, научно-производственных подразделений. В настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, из них восемь — военного инновационного технополиса «Эра» и четыре научно-производственные роты», — пояснили в Минобороны.

В весеннюю призывную кампанию было призвано 147 тыс. срочников.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме 22 сентября рассказали о правилах осеннего призыва. Призывники получат привычные бумажные повестки, а электронные могут прийти только в тестовом режиме как дубликат бумажных.

В 2023 году в России приняли поправки касательно военной службы. Так, в них включили повышение призывного возраста до 30 лет, повышение предельного возраста пребывания в запасе отдельных категорий россиян, правила службы по контракту, размеры штрафов и другие изменения.

Полковник в отставке Виктор Литовкин заметил, что повышение верхней границы призывного возраста даёт человеку возможность закончить техникум или институт, не прерывать учёбы и прийти в армию уже подготовленным. Таким образом, на службе он сможет выполнять работу по полученной специальности или близко к ней.