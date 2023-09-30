* принадлежит запрещённой в России организации Meta

Махачкала, 1 октября, 2023, 00:07 — ИА Регнум. В Дагестане от школьных педагогов потребовали отказаться от использования в работе иностранных мессенджеров, в том числе WhatsApp (принадлежит запрещённой в России организации Meta), и перейти на отечественные аналоги. Об этом сообщило издание «Молодежь Дагестана» со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства образования и науки.

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Ведомство напомнило о Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому с 1 марта 2023 года запрещается использование иностранных мессенджеров для работы при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания, включая WhatsApp.

Для реализации нацпроекта «Образование» дагестанским учителям предстоит перейти на созданную Минпросвещения и Минцифры России платформу «Сферум».

Как сообщало ИА Регнум, в школах Екатеринбурга учителям запретили общаться с родителями учеников в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Классные руководители уведомляют об этом родителей. На такие меры пошли для того, чтобы перевести общение на отечественную платформу от «ВКонтакте» и «Сферум».

Пока новые площадки ещё не освоены сторонами, родителям предлагают связываться с учителями проверенным способом — с помощью классического бумажного дневника.