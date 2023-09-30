Москва, 30 сентября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Очередным спектаклем назвал визит в Одессу главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

Парламентарий напомнил, как Одесса до прихода к власти украинских нацистов была гордым городом, сейчас он оккупирован, но будет освобождён.

«Если Боррель хочет увидеть действительно гордый город, то ему следует посетить город-герой Севастополь и покаяться там за все преступные деяния, связанные с взращиванием и подлым финансированием киевского нацистского режима», — передаёт словам Шеремета РИА Новости.

Депутат заявил, что визит Борреля в Одессу направлен на дальнейшее обострение военного конфликта на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября пресс-служба главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля сообщила о его прибытии в Одессу. Заранее поездка не анонсировалась. Дипломат заявил, что его присутствие в Одессе показывает поддержку Украины европейцами в военном и экономическом плане.

Также не сообщалось заранее о поездках в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Франции и Великобритании Себастьяна Лекорню и Гранта Шэппса. Они прибыли на Украину 28 сентября. В ходе визита Столтенберг отметил, что НАТО будет поддерживать Киев так долго, как это потребуется.