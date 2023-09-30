Лондон, 30 сентября, 2023, 23:23 — ИА Регнум. Стратегия долгосрочного противостояния западным санкциям и военному давлению, используемая Россией, приведёт к тому, что Европа «взорвётся изнутри». Так считает профессор политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.

Иван Шилов ИА Регнум

Преподаватель отметил, что Россия всегда играет в долгую игру, имея для этого все ресурсы.

«У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведёт к тому, что Европа взорвётся изнутри», — высказал Росси своё мнение изданию Express.

Как отметил эксперт, после затяжного конфликта, почти 600 дней, население Запада испытывает экономическую усталость, спровоцированную многими факторами, в том числе ростом стоимости жизни, ограничительными мерами и военными действиями.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский будет мёртв к моменту, когда власти страны будут подписывать акт о капитуляции, заявил 30 сентября экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Для Зеленского уже всё кончено, а за столом переговоров с Россией, которая будет диктовать свои условия, со стороны Украины будет тот, кто придёт на место Зеленского.

Риттер также отметил, что Соединённым Штатам и Евросоюзу остаётся лишь понять, что им не удастся победить Россию на поле боя, и принять реальность такой, какая она есть.

Вооружённые силы России наращивают потенциал, а возможности Украины на исходе, написал в соцсети Х немецкий журналист Юлиан Репке.

Если Киев вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то его ждёт катастрофическое поражение, пишет журналист The New York Times Дэвид Френч.