Лондон, 30 сентября, 2023, 23:00 — ИА Регнум. Лидер Сербии Александр Вучич заявил, что не хочет войны и не планирует отдавать приказ военным пересечь административную линию, отделяющую Косово от территории страны, говорится в материалах газеты Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

«Президент Сербии заявляет, что у него нет намерения отдавать приказ вооружённым силам своей страны пересечь границу с Косово», — пишет издание со ссылкой на заявление Вучича.

В Белграде не видят цели и выгоды в эскалации конфликта. Вучич отметил, что отстаивал свою позицию в течение года и растоптать её за один день не готов. Сербия, по его словам, не наращивает, а сокращает присутствие армии у границ Косова для снижения риска обострения.

Президент Сербии напомнил, как в 2022 году у административной границы рядом с Косово находилось 14 тыс. сербских военнослужащих, сейчас их почти вдвое меньше, затем показатель будет сокращён до четырёх тысяч.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 29 сентября утверждал, что в США фиксируют «значительное развертывание сербских войск вдоль границы с Косовом», включая артиллерию, танки и пехоту. Вашингтон, по его словам, наблюдает «вызывающий тревогу виток нарастания напряженности» в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в отношении сербов часто организуются провокации, это не секрет. Ситуация в Косово действительно весьма напряжённая и потенциально опасная, в Москве за ней внимательно следят.

Совет НАТО 28 сентября разрешил использовать в Косове дополнительные силы в рамках контингента Сил НАТО для Косова для стабилизации ситуации, которая обострилась в конце мая. Тогда произошли столкновения проживающих в крае сербов с полицией. Жители нескольких городов, в которых преобладает сербское население, выступили против избрания мэрами косоваров и в ходе протестов попытались прорваться в их администрации.