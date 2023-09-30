Москва, 30 сентября, 2023, 22:54 — ИА Регнум. Россия, кроме Донецкой и Луганской Народных Республик должна вернуть и остальные свои земли — Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Иван Шилов ИА Регнум

Парламентарий уверен, что в состав России должны вернуться и другие территории Украины, где живут русские — «лучше поздно, чем никогда».

«Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области — все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов», — написал Толстой в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт на Украине не закончится, пока Россия не возьмёт ещё пять регионов: Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы. Об этом заявил 30 сентября экс-разведчик американской армии Скотт Риттер.

Освобождение этих территорий, отметил эксперт, будет происходить параллельно с уничтожением остатков украинской армии. По мнению Риттера, саму Украину ждёт разделение в стиле «плана Моргентау».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что конфликт на территории Украины закончится на условиях России. Требования Киева к России вывести войска, выдать лидеров государства и выплатить репарации выглядят несерьёзно, отметил эксперт. У киевского режима осталось только два варианта: или они капитулируют, или Украина прекратит существование, подчеркнул Джонсон.