Вашингтон, 30 сентября, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Палата представителей США 30 сентября одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней. При этом он не включает помощь на оборону Украины. Трансляция голосования была доступна на канале C-Span.

Проект получил необходимые для его принятия две трети голосов в палате. В его поддержку высказались 335 конгрессменов, против — 91.

Теперь слово за Сенатом. Если проект одобрят, его направят на подпись президенту США Джо Байдену, который формально должен успеть подписать его до 00:00 воскресенья (07:00 мск).

Отметим, Белый дом получил шанс избежать надвигающегося шатдауна, который в случае отсутствия консенсуса в Конгрессе по финансированию правительства наступит уже с 1 октября.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей Конгресса США представила проект бюджета страны на ближайшие 45 дней, не включающий в себя помощь Украине.

Члены палаты представителей от Республиканской партии провели встречу, пытаясь достичь соглашения, которое позволило бы избежать приостановки финансирования работы правительства страны («шатдауна»). Республиканская партия обладает большинством в палате представителей, Демократическая — в Сенате страны.

Республиканец Кевин Маккарти ранее предложил принять резолюцию о временном финансировании правительства страны, в которой не была бы предусмотрена помощь Украине. Если Сенат под руководством демократов «сосредоточится на Украине, а не на Америке», это может привести к проблемам, сказал Маккарти.