Москва, 30 сентября, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Деятели современного искусства стали всё чаще изучать проблемы отдельных наций и конкретных людей, а так называемые глобальные вызовы перестали вызывать интерес, заявила 30 сентября директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачёва.

«Никому больше не нужны безумные центры современного искусства, наполненные никому не понятными штуками, отвечающими на глобальные вызовы… Это реальность, в которой мы живём. Глобализация кончилась», — сказала Лихачёва в своём выступлении на Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow в Москве. Её цитируют «РИА Новости».

В качестве примера директор ГМИИ имени Пушкина рассказала о своём визите в один из стамбульских музеев. Вся экспозиция была посвящена национальным проблемам Турции, отметила она. В случае с этим музеем резкий сдвиг интереса произошёл всего за год, сказала Лихачёва.

Лихачёва была назначена главой Пушкинского музея в марте 2023 года. Ранее с 2006 года она работала в Музее архитектуры, в 2017 году возглавив это учреждение.

Ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в московском «Экспоцентре» с 29 сентября по 1 октября. Свои стенды представили около 80 художественных галерей. В 2022 году ярмарку посетили 24 тысячи гостей, что стало рекордом.