Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Китайские компании в последние месяцы сократили продажи беспилотников и их комплектующих Украине из-за вступивших в КНР новых правил по экспорту данной продукции, пишет 30 сентября американская газета The New York Times со ссылкой на торговые данные и интервью с украинскими производителями беспилотников.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинцы были вынуждены выпрашивать, одалживать и провозить контрабандой то, что необходимо, чтобы компенсировать гаджеты, сбитые в воздухе», — говорится в сообщении издания.

В статье уточняется, что Пекин с 1 сентября ввёл экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с БПЛА, а также некоторых дронов. При этом отмечается, что Китай производит порядка 90% гражданских беспилотников в мире и заменить китайских производителей сложно.

NYT также указывает, что ВСУ теряют порядка 10 тысяч беспилотников в месяц. На Украине опасаются, что новые правила поставок усугубят проблемы украинской цепи поставок перед началом зимы, сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, немецкий журналист Юлиан Рёпке ранее заявлял, что победа ВСУ маловероятна из-за распространения российских дронов-камикадзе. Рёпке добавил, что такие дроны быстрее в производстве, дешевле и проще передвигаются. Также беспилотники лучше скрываются, они более точны и полезны как против бронированных, так и против небронированных целей, заключил он.

Тем временем министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что строительство в стране завода по производству ударных БПЛА Bayraktar началось. Глава компании-производителя Халук Байрактар уточнял, что запуск производства запланирован на 2025 год, предприятие будет выпускать беспилотники Bayraktar Akinci и Bayraktar TB2.

В конце мая 2023 года издание Business Insider сообщило, что Россия уничтожила практически все имеющиеся у Украины Bayraktar TB2 за первый год спецоперации и лишила Киев «стратегического ударного средства». Российские бойцы позднее рассказали, что украинские военные стали применять вместо турецких аппаратов сельскохозяйственные беспилотники.