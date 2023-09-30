Анталья, Турция, 30 сентября, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Гражданка России погибла в результате ДТП в турецкой провинции Анталья, ещё четверо россиян госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили 30 сентября в генеральном консульстве РФ в Анталье.

«30 сентября с. г. в результате ДТП в районе Кунду, провинция Анталья, погибла гражданка России; ещё четверо россиян с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Антальи», — сказано в сообщении консульства.

Двое пострадавших находятся в реанимации. В генеральном консульстве выясняют подробности ЧП.

Турецкие СМИ вечером 30 сентября сообщили о ДТП с участием пассажирского автобуса. Погибли шесть человек, 35 получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 2 сентября в турецкой провинции Хоназ грузовик с песком потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек, 43 получили травмы. Граждан России среди пострадавших не было.

27 августа автобус с туристами попал в ДТП в провинции Караман на юге Турции. Троих пострадавших доставили в государственную больницу Эрменек, они находились в критическом состоянии. Граждане России в результате этого ДТП не пострадали.