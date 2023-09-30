Ирпень, Украина, 30 сентября, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Автолюбители нашли в Киевской области ВАЗ-2102, который 50 лет простоял в гараже, проехав за всё время менее 80 километров, передаёт 30 сентября портал Motor со ссылкой на сообщения блогеров.

Кадр из видео «Roma Urraco»

По этим данным, владелец автомобиля купил его ещё в начале 1970-х годов и единственной поездкой ВАЗ-2102 за полвека был перегон в Ирпень. По каким причинам владелец машины не стал на ней ездить, не уточняется.

Колёса машины были сняты, подвеска разгружена. «Жигули» стояли в гараже, сухое и тёмное помещение способствовало сохранности автомобиля, отметили эксперты. В частности, шины ВАЗ-2102 сохранились «как новые», сказано в публикации.

В апреле 2019 года сообщалось, что житель американского города Майами выставил на продажу ВАЗ-2102 за 8 тыс. долларов, что в тот момент составляло около 527 тыс. рублей. При этом отмечалось, что из-за жаркого климата в Майами владельцу пришлось сделать сдвигающийся люк на крыше автомобиля, но в салоне «Жигулей» он решил ничего не менять, в частности у машины остался мотор на 62 л. с.

В сентябре 2020 года в Москве состоялось седьмое «ГУМ-авторалли» с участием классических машин. Ралли было посвящено 50-летию создания первой машины бренда Lada. Праздничный автопробег стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске. В ралли участвовали 100 автомобилей Волжского автозавода, выпущенные в 1970-х годах, среди них были модели ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106.